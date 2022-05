"Avroviziya 2022"də Azərbaycan şərhçisinin kimliyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şərhçi müğənni-bəstəkar Murad Arif seçilib. Müsabiqə İctimai Televiziyanın efirindən Murad Arifin şərhi ilə canlı olaraq yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, bu il ölkəmizi müsabiqədə Nadir Rüstəmli təmsil edəcək. Yarışma mayın 10-dan 14-nə kimi İtaliyanın Turin şəhərində keçiriləcək.

