Hər kim ki, 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Stres və əsəbdən uzaq yaşamağın az qala mümkün olmadığı bir dövrdə 100 yaşı adlayan insanlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Baku" TV sujet hazırlayıb.

Bildirilib ki, belə uzun ömürlü insanlardan biri 132 yaşlı Tamam Əzizovadır. O, Lənkəranda Şiləvar kəndində yaşayır. Üç əsrə şahidlik edən Tamam xanım uzun ömür yaşamasının səbəbini açıqlayıb.

Daha ətraflı sujetdə:



