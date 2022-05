Putin bu gün müharibə elan edə bilər: Prezident sarayına müdafiə sistemləri yerləşdirildi

Ukrayna Rusiyanın “9 may Zəfər günü” səbəbilə irimiqyaslı hücum edəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna görə də paytaxt Kiyevlə yanaşı digər şəhərlərdə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Bildirilir ki, parlament binası və prezident sarayının ətrafına əlavə müdafiə sistemləri yerləşdirilib. Ukraynalı deputat Hrihorji Boiko bildirib ki, kimyəvi hücum da daxil olmaqla Prezident Vladimir Putin hər cür əmr verə bilər. Bütün hallara qarşı hazırlıqlar aparılıb.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lər Putinin Ukraynaya müharibə elan edə biləcəyini yazmışdı. Rusiya Ukraynadakı müharibəni hələki “xüsusi əməliyyat” adlandırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.