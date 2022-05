Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) dünyada hər il orta hesabla 3 milyon insanın alkoqoldan zəhərlənərək öldüyünü və bu rəqəmin 13,5%-ni gənclərin təşkil etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST-ün hesabatına görə, hər il alkoqollu içkilərdən ölüm hallarının 13,5%-i 20-39 yaş arası gənclərdir.

Hesabatda həmçinin qeyd edilib ki, alkoqollu məhsulların sosial mediada, filmlərdə, idmanda təbliğatı artıb və bu reklamlar daha çox gəncləri və spirtli içki içənləri hədəfə alıb.

