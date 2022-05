Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “ASAN Radio”nun “QəbuldASAN” verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir verilişdə izləyicilərdən gələn sualları cavablandırıb.

Tamaşaçılardan birinin “Azərbaycan futbolunun səviyyəsi nə zaman yüksələcək?” sualına nazirin “bilmirəm” cavabını verməsi maraqla qarşılanıb.

