Səhiyyə Nazirliyinin aparatının işçilərinin say həddi artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” fərmana dəyişiklik edib.

Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyinin aparatının işçilərinin say həddi 88 ştat vahiddən 130 ştat vahidə qədər artırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.