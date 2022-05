Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Azərbaycana səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Rize şəhərində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə həmkarını Azərbaycana dəvət edib.



Dəvət minnətdarlıqla qəbul olunub.



Qeyd edək ki, mayın 14-də Türkiyənin Rize şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü olub.

