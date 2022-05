Türkiyə ordusu İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyat zamanı PKK-nın daha 10 terrorçusunu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bununla da "Pençe Kilit" əməliyyat zonasında zərərsizləşdirilən terrorçuların ümumi sayı 95-ə çatıb.

Türkiyə ordusunun Şimali İraqda sərhədyanı əməliyyatı aprelin 18-dən həyata keçirilir. Buraya aviasiya və xüsusi təyinatlılar daxildir.

