Milli Məclisin Aparatı rəhbəri vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunula bağlı parlamentin sədri Sahibə Qafarova müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Fərid Famil oğlu Hacıyev bu vəzifəyə təyinat alıb.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl parlamentin Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev idi.

