Milli Məclisə aparat rəhbəri təyin olunan 33 yaşlı Fərid Hacıyev kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisə yeni aparat rəhbəri təyin olunub.

Metbuat.az Milli Məclisin 33 yaşlı yeni aparat rəhbəri Fərid Hacıyevin doesyesini təqdim edir:

Fərid Hacıyev 1989-cu il aprelin 25-də anadan olub. İxtisaca hüquqşünas olan Hacıyev 2020-ci ilin 4 iyulunda Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. 2021-ci il fervalın 4-də isə Fərid Hacıyev Milli Məclisin Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinə müdir təyin edilib. Fərid Hacıyev bu vəzifədə İlqar Fərzəliyevi əvəz edib.



Qeyd edək ki, Fərid Hacıyev Milli Məclisin aparat rəhbəri vəzifəsində Səfa Mirzəyevi əvəz edib.

