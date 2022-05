Əlilliyin müəyyən olunmasının yeni meyarları təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, əlliliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunmasına dair yeni meyarlar təsdiq olunub.

Bu qərar 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

