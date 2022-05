ABŞ-dən həyəcan təbili: Ərzaq böhranı qapımızdadır

ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken digər ölkələri Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü səbəbindən böyüyən qlobal ərzaq böhranına ilə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, qida çatışmazlığı ilə üz-üzə qalan insanların sayının 2016-2021-ci illərlə müqayiəsədə 108 milyondan 161 milyona çatdığını qeyd edən Blinken bildirib ki, müharibə dünyada qlobal ərzaq böhranını daha da dərinləşdirib.

Blinkenin sözlərinə görə, daha əvvəl Rusiyadan gübrə alan ölkələrin gübrəyə tələbatının artması səbəbindən ölkəsinin gübrə istehsalını artırmaq üçün 500 milyon dollar ayıracağını qeyd edib.

Həmçinin qeyd edilib ki, ABŞ bu istiqamətdə 5 il ərzində 35 ölkəyə 5 milyard dollar sərmayə qoyacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.