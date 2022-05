Bloqçuya qarşı 130 minlik dələduzluq edən tanınmış vəkil HƏBS EDİLDİ - FOTO

Azərbaycanda tanınmış vəkil həbs edilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, uzun müddət vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Vüqar Səfərli dələduzluqda ittiham olunur.



O, bir neçə vətəndaşın etibarından sui-istifadə edərək, onlara qarşı külli miqdarda dələduzluq edib. Zərərçəkənlərə dəymiş ziyanın məbləği 200 min manatdan artıqdır.

Vüqar Səfərlinin əməlindən ən çox zərər çəkən isə tanınmış blogger Sabina Katanovadır. Ona 130 min manatdan çox zərər vurulduğu bildirilir.

V. Səfərli barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov açıqlamasında bildirib ki, V. Səfərli əvvəllər kollegiyanın üzvü olub. Onun sözlərinə görə, V.Səfərli bir müddət əvvəl kollegiyadan uzaqlaşdırılıb.

