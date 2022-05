Ukraynada Rusiya hərbi birliklərinə təşkil edilən hücumların yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın havadan hücum qüvvələri tank əleyhinə idarə olunan “Stugna-P ATGM” raketilə Rusiya ordusuna məxsus “TZM-T” odsaçan artilleriya sistemini məhv edib.

Xarici KİV-lərin məlumatına görə, “ölümcül silah” və “qiyamət silahı” da adlandırılan “TZM-T” vakuum bombalarının atılması üçün də istifadə edilir.

