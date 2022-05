Sabah İTV-nin baş direktoru vəzifəsinə seçkilər keçiriləcək

Sabah İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə seçkilər keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilər Audiovizual Şuranın inzibati binasında olacaq.

Qeyd edək ki, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti baş direktoru vəzifəsinə 8 nəfər iddiaçı – Nəsirov Rəşad Barat oğlu, Məmmədzadə Tural Sahib oğlu, Həsənov Anar Bəybala oğlu, Abbasova Təranə Süleyman qızı, Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu, Əliyev Ədalət İsaxan oğlu, Əlizadə Üzeyir Əli oğlu, Nağıyev Anar Əlişah oğlu sənədlərini təqdim edib. Hazırda şirkətin baş direktoru Balakişi (Balaş) Qasımovdur.

