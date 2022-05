“İdeyadan biznesə” (“I2B”) layihəsinin yeni mövsümünə start verilib

Ölkədə 2018-ci ildən icrasına başlanılan “İdeyadan biznesə” (“I2B”) layihəsinin yeni mövsümünə “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu, BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP) və “SUP VC” akselerasiya proqramının dəstəyi ilə start verilib.

Metbua.az xəbər verir ki, startap hərəkatının inkişafı, gənclərə biznes ideyalarının həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi, regionlarda innovasiyaların və texnologiyaların təşviqinin genişləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən layihə eyni zamanda, paytaxt və regionlarda innovasiya ekosistemi üzrə genişmiqyaslı əməkdaşlıq platformasının formalaşdırılmasına xidmət edir.

Hazırda respublika üzrə layihənin təqdimatları keçirilir və iştirakçıların “http://www.i2b.az” saytı üzərindən qeydiyyatı aparılır. Məlumat üçün bildiririk ki, yaşı 18-dan yuxarı olan hər kəs 26 may 2022-ci il tarixinədək onlayn qeydiyyatdan keçməklə startap hərəkatına qoşula bilər.

Startap turları çərçivəsində iştirakçılara informativ sessiyalar, müxtəlif mövzularda biznestreninqlər, timbildinqlər və təlimlər keçiriləcək, innovativ və sahibkarlıq bilikləri tədris ediləcək, ideyaların preinkubasiyası təşkil olunacaq. Regional seçim mərhələsində isə ideyalar münsiflər heyəti qarşısında təqdim edilərək hər region üzrə aqrar, turizim, sosial innovasiyalar və yaradıcılıq sənayesi mövzularında qaliblər müəyyənləşdiriləcək. Həmin layihələr növbəti mərhələdə aparılacaq inkubasiya və treninqlərdə və digər tədbirlərdə iştirak hüququ qazanacaq. Finala çıxan 12 ən uğurlu startap müstəqil investorlar qarşısında təqdim ediləcək və qalib startaplara ideyalarını reallaşdırmaq üçün investlordan və I2B təşkilat komitəsi tərəfindən maliyyə dəstəyi göstəriləcəkdir.

