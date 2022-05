ŞOK İDDİA: Öz adamları Putini devirmək istəyir - Plan qurulub, kəşfiyyat hazırdır

“Rusiyada yüksək rütbəli rəsmilər Prezident Vladimir Putini postundan uzaqlaşdıraraq, yerinə başqasını gətirmək istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya mediası belə diqqətçəkən iddia ortaya atıb. Hökumətdəki mənbə “Meduza” portalına açıqlamasında Kremldəki nümayəndələrin çoxunun Putinin siyasətinə qarşı olduğunu irəli sürüb.Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Boris Bondarevin istefasının da bunun sübutu olduğu qeyd edilib.İddialara görə, rus kəşfiyyatı da Putinin Ukrayna ilə bağlı səhv qərarlar verdiyi ilə barışaraq, Putinə qarşı mövqe alıb.

