Finlandiyanın Baş naziri Sanna Marin Ukraynaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir şiddətli toqquşmaların yaşandığı Buca və İrpin şəhərlərinə gedib. Sanna Marin şəhərdəki vəziyyətlə bağlı məlumatlar əldə edib. Sanna Marin şəhərin yenidən qurulması barədə yerli dairələrlə müzakirələr aparıb.

