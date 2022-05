Konfrans Liqasında mövsümün rəmzi komandası açıqlandı

UEFA Konfrans Liqasında 2021/2022 mövsümünün rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ən yaxşı "11-lik"də finalçılar - İtaliya "Roma"sından 4, Niderland "Feyenoord"undan isə 5 futbolçu yer alıb.

Digər 2 oyunçu isə Fransa "Marsel"i və İngiltərə "Lester"ini təmsil edir.

Qapıçı: Ruy Patrisiu ("Roma")

Müdafiəçilər: Lutsharel Gertrüyda, Gernot Traunder (hər ikisi "Feyenoord"), Kris Smollinq ("Roma")

Yarımmüdafiəçilər: Tirell Malasiya, Luis Sinisterra (hər ikisi "Feyenoord"), Dmitri Payet ("Marsel"), Kirnan Düsberri-Holl ("Lester"), Lorentso Pelleqrini ("Roma")

Hücumçular: Siril Dessers ("Feyenoord"), Temmi Abraham ("Roma")

"Roma"nın yarımmüdafiəçisi Lorentso Pelleqrini eyni zamanda turnirin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Qeyd edək ki, Konfrans Liqasının qalibi finalda "Feenoord"a 1:0 hesabı ilə qalib gələn "Roma" olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.