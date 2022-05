Türkiyənin "Bursaspor" klubunda ötən mövsüm ən çox meydanda olan futbolçuların adları açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan millisinin yarımmüdafiəçisi Namik Ələskərov 2 414 dəqiqə göstərici ilə 2-ci pillədə qərarlaşıb.

Birinci sırada isə Burak Altıparmak yer alıb - 2 948. İlk "üçlüy"ü 2 372 dəqiqə ilə Luka Tsapan tamamlayıb.

Qeyd edək ki, "Bursaspor" ötən mövsüm I liqada 17-ci yeri tutaraq, aşağı dəstəyə düşüb. Bu səbəbdən klub legionerləri ilə yollarını ayıracaq.

