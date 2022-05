ABŞ-da 22 illik həyat yoldaşının xəyanətinə məruz qalan Laura Uilams adlı qadın intiqam almaq üçün inanılmaz yol seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın intiqam almaq üçün 8 kişi ilə sevgili olub. 47 yaşlı qadın onlarla yaxın münasibətdə olub. Ardınca 3 uşaq anası olan qadın, həyat yoldaşından ayrılıb. Qadın bildirib ki, o etdiyi əməl görə peşman deyil.

