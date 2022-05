13 nəfəri əmək müqaviləsi olmadan işlədənlər cərimələndi

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi işçilərin əmək müqaviləsi olmadan muzdlu işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi ilə bağlı növbəti operativ nəzarət tədbirləri həyata keçirib.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ictimai iaşə obyektlərində aparılan nəzarət tədbirləri zamanı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi, Almas İldırım küçəsində; Yasamal rayonu, Qubanov küçəsində və İnşaatçılar prospektində Atayev Fərid Əşrəf oğluna məxsus obyektlərdə ümumilikdə 23 nəfərin, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 1, ev 27 ünvanda yerləşən Məmmədov Hikmət Mahmud oğluna məxsus obyektdə 13 nəfərin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən muzdlu işlərin yerinə yetilməsinə cəlb edildiyi müəyyən edilib.



Faktlar yerində aktlaşdırılıb, sahibkarlara əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb olunmasının yolverilməzliyi izah edilib. Əmək və vergi qanunvericiliyinin şərtlərinin kobud şəkildə pozulmasına yol vermiş Fərid Atayev və Hikmət Məmmədov barəsində tərtib olunmuş materialların hüquqi araşdırmaya göndərilməsi nəzərdə tutulub.



"Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürənin fiziki şəxsləri hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb etməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaratdığına görə, işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində bu cür hallara birinci dəfə yol verdikdə 2 min manat, ikinci dəfə yol verdikdə 4 min manat, üç və daha çox dəfə yol verdikdə isə 6 min manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. İşçilərin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi qanunvericiliklə qadağandır və bu, işçilərin əmək və sosial hüquqlarının pozulmasına gətirir, habelə əmək münasibətlərinin və gəlirlərin gizlədilməsinə yol açır. İşəgötürənlər belə hallara yol verməməli, əmək müqaviləsinin işçilərin hüquqlarının təminatı rolunu oynadığını unutmamalıdırlar", - deyə Dövlət Vergi Xidməti bəyan edib.

