Ötən ay qaçaqmalçılıqla mübarizə çərçivəsində ümumi dəyəri təqribən 15 milyon 842 min 429 manat оlan qaçaqmal, o cümlədən tütün məlumatları, spirtli içki və əntiq əşyalar saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, dövlət sərhədlərinin еtibarlı mühafizəsinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam еtdirilir.

