Bu marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir

Bakıda bir sıra marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq işləri ilə əlaqədar tətbiq ediləcək məhdudiyyətlər səbəbindən 6, 10, 53, 77 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək.

Dəyişikliyə əsasən qeyd olunan müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi Azərbaycan pr. - Ə.Cavad küç. - B Sərdarov küçəsi ilə təşkil ediləcək.

