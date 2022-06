“Danışıqları dondurublar” - Peskov Ukraynanı ittiham etdi

“Kiyev Moskvanın şərtlərini bildiyi üçün danışıqları dondurub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov edib. O Ukraynanı danışıqları dondurmaqda ittiham edərək bildirib ki, Kiyev bunu “kuratorların təzyiqi altında” edir. Ona görə də Volodimir Zelenski, Moskva ilə dialoqa yox, başqa varianta üstünlük verir.

“Rusiya tərəfi öz tələblərini çox açıq şəkildə bildirib. Hazırda faktiki olaraq bu danışıqları donduran Kiyevdir”, - Peskov vurğulayıb.

