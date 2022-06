Qərbin sanksiyaları Çinlə yeni əməkdaşlıq fürsətləri yaratdı - Lavrov

“Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar Rusiya və Çin arasında yeni əməkdaşlıq fürsətləri yaradıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O bildirib ki, bu fürsətlər iqtisadi sahələri əhatə edir. Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya və Çin milli valyutalarla ticarəti artıracaq. Diplomat bəyan edib ki, hər iki ölkənin qlobal məsələlərin həllində mövqeləri üst-üstə düşür. Lavrov təktərəfli sanksiyalara və siyasi təzyiqlərə qarşı olduğunu ifadə edib.

