ABŞ-da benzinin qiyməti tarixi maksimuma çatdı

ABŞ-da benzinin qiyməti yenidən tarixi maksimumunu yeniləyərək bir qallon (3,785 litr) üçün 4,81 dollara çatıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, ölkənin hazırkı prezidenti Co Bayden vəzifəyə gəldikdən sonra yanacağın qiyməti iki dəfə qalxıb.

Belə ki, iyunun 4-də ölkədə "Regular" markalı benzinin bir qallonunun qiyməti 4,8 dollara qalxıb, Baydenin andiçməsindən sonrakı ilk həftədə - keçən il yanvarın sonunda - bu rəqəm 2,39 dollar olub.

Kaliforniya ştatında benzinin bir qallonu 6,3 dollar səviyyəsinə qalxıb. Bu ölkə üzrə ən yeksək göstəricidir. Nevada, Arizona, Alyaska və Oreqonda da yanacağın qiyməti artmaqda davam edir.

