Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski şiddətli toqquşmaların baş verdiyi Lisiçansk və Soledar şəhərlərinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin gözlənilməz səfəri bardə Röyters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Zelenski ilk dəfədir belə şiddətli toqquşmaların getdiyi bölgəyə səfər edir.

Qeyd edək ki, Zelenski bundan əvvəl ruslardan azad edilən bölgələrə və Kiyev ətrafındakı şəhərlərə səfər etmişdi.

