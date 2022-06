Dövlət Gömrük Komitəsi bu ilin yanvar-may ayları üçün nəzərdə tutulan büdcə öhdəliyini 120,03% yerinə yetirib.

Metbuat/az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev “Tviter“ hesabında yazıb.

O qeyd edib ki, 2 mlrd. 63,79 mln. manat vəsait dövlət büdcəsinə köçürülüb ki, bu da nəzərdə tutulan proqnozu 344,39 mln. manat üstələyir.

