“Rusiya təbii qazına tətbiq ediləcək embarqo Avropa iqtisadiyyatını məhv edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropa indidən artıq yüksək inflyasiya və enerji qiymətləri ilə mübarizə aparır.

Qeyd edək ki, Macarıstan Rusiya neftinə və təbii qazına sanskiya tətbiq etməsinə qarşıdır. Macarıstan Rusiyanın təbii qazın ödənişinin rubl ilə edilməsi şərtini qəbul etmişdi.

