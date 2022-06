Türkiyənin “Baykar Savunma” şirkətinin texniki direktoru, “Bayraqdar” pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Səlcuq Bayraqdar "Bayraqdar Qızılalma"nın boyanmış ilk fotolarını Tvitterdə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bayraqdar Qızılalma"nın boyanmış halı ilə ilk fotosu..."

Xatırladaq ki, “Baykar” bundan öncə Döyüş Pilotsuz Təyyarə Sistemi (MIUS) layihəsinə "Bayraqdar Qızılalma" adını verdiyini açıqlamışdı.

