Polis Bakıda əməliyyak keçirib, 1 kiloqram 307 qram heroin aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Yasamal Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində saxlanılan Bakı şəhər sakini Anar Əhmədovdan 1 kiloqram 307 qram heroin aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

