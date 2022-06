Rusiyanın hücumundan bəri Ukraynadan 7,3 milyon insan Avropa ölkələrinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropanın Sərhəd və Sahil Mühafizəsi agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, onlardan 5,5 milyon nəfəri ukraynalıdır. Açıqlamaya görə, bu müddət ərzində Ukraynaya qayıdanların sayı isə 2,5 milyon nəfər olub. Xarici KİV-lər yazır ki, bəzi ukraynalıların ölkəyə qayıtmasına səbəb Rusiyanın Kiyev ətrafından çəkilməyə məcbur qalması və ciddi uğurlar əldə edə bilməməsidir.

