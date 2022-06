İranın cənubundakı Hörmüzgan vilayətində rixter cədvəli üzrə 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, yeraltı təkanların episentri yerin 8 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss edilib. Məlumata görə, bu gün həmçinin bölgədə 4,4 və 4,5 bal gücündə iki zəlzələ qeydə alınıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

