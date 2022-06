Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Şuşa Bəyannaməsinin birinci ildönümü ilə bağlı rəsmi tviter səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Can Azərbaycanla təbii müttəfiqliyimizi gücləndirən Şuşa Bəyannaməsinin ildönümü mübarək olsun. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı!”.

