“Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair dialoq müsbət məcrada gedir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Əl Cəzirə televiziyasına açıqlamasında belə deyib. O, nəticə əldə edə biləcəklərinə inandığını ifadə edib.

Paşinyan Türkiyə ilə 30 ildir bağlı olan sərhədin açılacağından ümidli danışıb.

