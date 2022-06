Paralimpiya çempionumuzdan dünya çempionatında növbəti medal

Para üzgüçülük idman növü üzrə milli komandanın üzvü, Tokio 2020 XVI Yay Paralimpiya Oyunlarının üçqat qalibi Roman Saley Portuqaliyanın Madeyra şəhərində keçirilən paraüzgüçülük üzrə dünya çempionatınının qızıl medalını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 100 metrə sərbəst üzmə növündə 53.07 nəticə göstərib.

Bununla da millimizin dünya çempionatında qazandığı medalların sayını beşə çatıb.

Qeyd edək ki, daha öncə keçirilmiş yarışlarda R.Saley bir qızıl, iki gümüş, digər təmsilçimiz Vəli İsrafilov isə bir qızıl medal qazanmışdı.

