Afrikada qitənin ən böyük hərbi təlimləri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Afrika şiri 2022” adlı təlimlər Mərakeşdə keçirilir. Məlumata görə, ABŞ və Mərakeş tərəfindən təşkil edilən təlimlərə ümumilikdə 10 ölkə cəlb edilib. Lakin həmin ölkələrin adları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, “Afrika şiri” təlimləri 18 ildir keçirilir.

