Venesuelanın Miranda şəhərində təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 6 nəfər həyatını itirib. Məlumata görə, ölənlərdən biri yerli “Estudiantes de Merida” futbol klubunun prezidenti Kristian Tonidir. Kiçik mühərrikli təyyarənin hansı səbəbdən qəzaya uğradığı məlum deyil. Venesuela Futbol Federasiyası faciə ilə bağlı başsağlığı verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.