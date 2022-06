Türkiyədə dərs zamanı şagirdlərin davranışı müəlliməni qəzəbləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dərs zamanı şagirdlər lövhə kimi istifadə edilən ekranda Kriştiano Ronaldonun qol sevincinin görüntülərini yayımlayıb. Ardınca onlar müəllimənin buna reaksiyasını lentə alıblar. Şagirdlər öz telefonları vasitəsilə görüntünü ekrana ötürdüyünə görə, müəllimə müdaxilə edə bilməyib. Video sosial mediada yayılandan sonra etirazla qarşılanıb. Şagirdlərin dərs zamanı xoşagəlməz davranışı tənqid olunub.

