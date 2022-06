Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq təhlükəsizlik və sülh üzrə baş idarəsinin rəisi Əşraq Cəhromi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, görüş İran Xarici İşlər Nazirliyində baş tutub.

