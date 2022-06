Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci toplantısının iştirakçılarına müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətin mətnini Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev səsləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.