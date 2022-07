Göygöldə 2-ci Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək

İyulun 29-31-də Göygöl rayonunun ərazisində yerləşən Hacıkənd Xan Yaylağında 2-ci Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, tədbir “Cavad xan” Tarix və Mədəniyyət Fondunun təşkilatçılığı, KOBİA və digər tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə təşkil olunacaq. Festivalda mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri, eləcə də yaradıcı şəxslər öz məhsullarını təqdim edə biləcək. Bu məqsədlə festival ərazisində "Sənətkarlıq məhəlləsi" yaradılacaq. Burada müxtəlif əl işləri, rəsm əsərləri, hədiyyələr, suvenirlər, zərgərlik məmulatları, tekstil məhsulları, oyuncaqlar və s. nümayiş olunacaq.

Festivalda məhsullarını sərgiləmək və satmaq istəyən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri, yaradıcı şəxslər və sənətkarlar elektron formanı doldurmaqla Agentliyə müraciət edə bilərlər: https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1

Son müraciət tarixi 14 iyul 2022-ci ildir.

