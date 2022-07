Amerikalı milyarder, “SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin qurucusu İlon Mask iyunun 30-da Papa Fransisk ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünü tviter səhifəsində yazıb.

“Papa Fransisklə görüşmək mənim üçün böyük şərəf idi”, - İlon Mask yazıb.

Mask pontifiklə görüşün təfərrüatlarını açıqlamayıb.

