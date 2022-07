Tanınmış "tiktok"çu bu sözlərinə görə toydan qovuldu - VİDEO

TikTok-da paylaşdığı videolarla məşhurlaşan Tərlanın (Terlan071official) toyunda dava düşüb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bir çox TikTokerin iştirak etdiyi məclisdən Sərraf Kərimov (Ser_kerimoff) qovulub.

Buna səbəb Sərrafın səsləndirdiyi fikirlər olub. İddiaya görə, o, “Kənddə 3 kişi varsa, onların sırasında Tərlan yoxdur”, - deyə, bildirib.

Bunda sonra toyda iştirak edən bir nəfər mikrofonu götürərək Sərrafın toyu tərk etməsini istəyib. Həmin anlar sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.