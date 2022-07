Prezidentin sərəncamı ilə bu şəxsləri təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan diasporu ilə iş sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Muradov Fuad Rauf oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağayev Ziya Zəvair oğlu

Əliyev Elşad Nuqay oğlu

Hüseynov Adil Hüseynağa oğlu

Xəlilova Esmira İsmət qızı

Qaraxanova Türkan Nazim qızı

Məmmədov Vüsal Adil oğlu

Rəcəbli Daşqın Allahverdi oğlu

Seyidbəyov Vaqif Həsən oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.