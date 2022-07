Türkiyədə təbii fəlakətdə ölən azərbaycanlı sürücünün nəşi Vətənə yola salınıb - FOTO

Türkiyənin Artvin şəhərində baş verən torpaq sürüşməsində ölən azərbaycanlı sürücü Şahlar Kərimovun nəşi Azərbaycana yola salınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə bu barədə Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının (ABADA) şöbə müdiri Ruslan Eldaroğlu feysbukda yazıb.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Gürcüstanla sərhədyanı bölgəsində -Artvin şəhərinin Hopa-Kemalpaşa yolunda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. 3 yük maşını qayaların altında qalmışdı. Ölən şəxs 99-HY-188 dövlət nömrə nişanlı yük avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü Şahlar Kərimov olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.