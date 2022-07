Şabran rayon prokuroru Bayramov Mübariz Mehman oğlu vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, prokurorluqda qulluqda olmanın son yaş həddinə çatdığına görə işdən çıxarılıb.



Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluqda qulluqda olmanın son yaş həddinə çatan M.Bayramovu qulluq keçməsinə xitam verilməsi ilə əlaqədar prokurorluğun fəxri fərmanı ilə təltif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.