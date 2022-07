Qurban Qurbanov: "Bizi çox çətin oyun gözləyir"

"Bizi çox çətin oyun gözləyir. Rəqibi daha yaxından tanımaq, hiss etmək baxımından futbolçuların üzərinə xeyli iş düşəcək. İlk dəqiqələrdən çox diqqətli olmalıdırlar. Rəqibin yaxşı azarkeş dəstəyi, gözəl stadionu var. Baxımlı oyun göstərmək istəyirik. İnanıram ki, oyunçularım bunun üçün meydanda hər şeyi edəcək".

Metbuat.az bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Polşada "Lex"ə qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyunundan öncə mətbuat konfransında deyib.

50 yaşlı mütəxəssis istəkli komandaya qarşı oynayacaqlarını bildirib: "Lex" uzun müddət idi çempion olmurdu və 100 illik yubileyində bunu bacardı. Keyfiyyətli futbolçuları və maraqlı oyun üslubu var. Sadəcə, yeni baş məşqçi gəlib. Con van den Bromun işi ilə də maraqlandıq. Böyük ehtimalla, o da komandanın hazırkı oyun fəlsəfəsindən əl çəkməyəcək".

Qurbanov "Lex"in fərqli futbol sərgilədiyini qeyd edib: "Bundan əvvəl "Legiya"ya qalib gəlmişdik. Həmin görüş də asan keçməmişdi. Hazırkı rəqibimiz meydanda fərqli hücumlardan istifadə edir, topla davranmağı sevir. Amma biz daha çox öz oyunumuz barədə düşünürük. Hər komandanın özünəməxsus oyun tərzi var. Bəlkə də ilk matçda risklərimiz az olacaq".



Təcrübəli baş məşqçi şansların bərabər olduğunu vurğulayıb: "Heç vaxt favorit olduğumuzu deməmişəm. Hər zaman komandanın ilboyu sərgilədiyi oyuna və qazandığı nəticələrə önəm vermişəm. "Lex" ötən mövsüm avrokuboklar səviyyəsində matçlar keçirib. Çünki Polşa çempionatı digərlərindən fərqlənir. Bu matçda favorit yoxdur. Sadəcə, futbolçularımı sonadək mübarizə aparmağa kökləmişəm. Çaqlışacağıq ki, nəticə sonda bizim xeyrimizə olsun. Hər bir halda rəqibə hörmətlə yanaşıram. Onların iş prinsipləri, oyunçuları ilə maraqlanmışam. Ona görə də kimisə zəif saymaq istəmirəm. Sabah iki yaxşı komanda mübarizə aparacaq. Nəticəni sonda görəcəyik".

Qeyd edək ki, iyulun 5-də Poznandakı eyniadlı arenada oynanılacaq "Lex" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Cavab qarşılaşması 1 həftə sonra Bakıda keçiriləcək.



