Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yeni istehsal sahəsi yaradılır

İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Kartaş Kimya” MMC-yə rezidentlik statusu verilib.

Metbuat.az bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

Bununla da sənaye parkının rezidentlərinin sayı 31-ə çatıb.

“Kartaş Kimya” Parkın 3 hektar ərazisində müxtəlif tikinti kimyəvilərinin istehsalını həyata keçirəcək müəssisə inşa edəcək. İnvestisiya dəyəri 17 milyon manat olan müəssisədə 230-dan çox daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. İstehsal olunan məhsullar daxili bazara satılmaqla yanaşı, Türkiyə və MDB ölkələrinə ixrac ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.